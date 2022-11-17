Politico: Киев предупредил союзников о проблемах с восстановлением электроснабжения

Украина предупредила союзников о проблемах с восстановлением электроснабжения Фото: REUTERS

Власти Украины предупредили союзников о нехватке компонентов для восстановления систем энергоснабжения и отопления, поврежденных в результате ударов Вооруженных сил России по инфраструктуре страны, рассказали представители Конгресса Соединенных Штатов.

По информации Politico, официальные лица Украины в последние дни обращались к американским коллегам и союзникам в Европе за помощью в подготовке к зимнему периоду. Киев нуждается в ключевых компонентах, таких как генераторы, трубы и арматура, необходимых для ремонта своей инфраструктуры. Украина пытается восстановить поврежденные системы, но опасается, что продолжающиеся удары сведут на нет все усилия, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для полного восстановления объектов энергетической инфраструктуры Украины потребуется не менее 203 миллионов долларов. По его словам, все эти деньги пойдут на ремонт и восстановление многочисленных украинских ТЭЦ и ТЭС, которые пострадали от ударов ВС России.