Нижегородская область - в Топ-10 российского Национального рейтинга научно-технологического развития

Фото предоставлено Пресс-службой правительства Нижегородской области

«Уверен, рейтинг станет эффективным инструментом для исследователей, федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с точки зрения объективной оценки развития отрасли на местах и понимания направлений, которые необходимо усилить. Это позволит субъектам разработать собственные инновационные технологии и ускорить достижение технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент Владимир Путин», — заявил Дмитрий Чернышенко.

Рейтинг сформирован на основе анализа 33 показателей. Среди прочих параметров рассматривалась среда для ведения исследований и наукоемкого бизнеса, а также вовлеченность властей региона в развитие данного направления.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян рассказал, что в последние пять лет Нижегородская область уделяет серьезнейшее внимание научно-технологическому развитию, а также выстраиванию продуктивного взаимодействия науки, государства и бизнеса.

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области. Фото предоставлено Пресс-службой правительства Нижегородской области

Рейтинг Национального рейтинга научно-технологического развития предполагается сделать ежегодным и публиковать его результаты до 1 октября.

НАША СПРАВКА

В Нижегородской области открыт один из первых пяти научно-образовательных центров, которые созданы в России в ходе воплощения национального проекта «Наука». Нацпроект реализуется в нашей стране по инициативе президента Владимира Путина с 2018 года. В 2021-м он был переформатирован в нацпроект «Наука и университеты» и включил в себя четыре федеральных проекта: «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии», «Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям», «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» и «Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок».

Ознакомиться с возможностями, которые предоставляет бизнесу и научным организациям Нижегородский НОЦ, можно на сайте.