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НовостиВ мире17 ноября 2022 6:52

В Киеве началось экстренное отключение электричества

Ранее составленные графики аварийных отключений не действуют
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Киеве началось экстренное отключение электричества

В Киеве началось экстренное отключение электричества

Фото: REUTERS

Компания ДТЭК «Киевские электросети» заявила об аварийных отключениях электроэнергии в украинской столице в четверг, 17 ноября.

«В Киеве экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Напомним, накануне министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в результате ракетных ударов в минувший вторник, 15 ноября, было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аварийных отключениях электроэнергии, отмеченных во многих городах, а также районах страны. Как он сообщил, без электричества оставались примерно 10 млн украинцев. Позже глава военной администрации Львовской области Максим Козицкий объявил о повреждении трех объектов критической инфраструктуры в его регионе.