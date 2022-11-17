Рогов сообщил о переброске бригад украинской армии на запорожское направление Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает войска к Запорожской области.

«Основные направления, куда перебрасывают, - Ореховское, Гуляйпольское и Каменское. Перебрасываются войска с Херсонско-Криворожского направления, через Днепропетровск», - заявил член главного совета администрации в эфире «Соловьев Live».

По его слова, украинские войска передислоцирует живую силу, вертолеты, бронетехнику, артиллерию, гаубицы, противотанковые пушки, а также американские реактивные системы залпового огня (РСЗО). Он отметил, что разведка отслеживает перегруппировку ВСУ, поэтому у властей есть полное понимание замыслов.

Напомним, накануне Рогов говорил, что украинские власти собираются предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожской области до конца этого года.