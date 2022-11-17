Минобороны Японии заявило о падении ракеты КНДР у восточного побережья Корейского полуострова Фото: REUTERS

Корейская Народно-Демократическая республика запустила баллистическую ракету, которая приземлилась у восточного побережья Корейского полуострова, сообщает Министерство обороны Японии.

Как сказано в заявлении на сайте ведомства, действия Пхеньяна «угрожают миру и безопасности Японии, региона и мирового сообщества». В японском Минобороны пуски ракет КНДР назвали нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

В свою очередь южнокорейское агентство Yonhap сообщает, что ракета, запущенная Пхеньяном, пролетела расстояние около 240 километров при максимальной высоте в 47 километров.

Напомним, ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря. Информацию об этом распространили южнокорейские военные, в частности, об инциденте доложил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Запуск ракеты был осуществлен военными КНДР через несколько часов после того, как Пхеньян публично пригрозил нанести «более жестокий» военный ответ США, которые в последнее время активно наращивают свое присутствие в регионе.