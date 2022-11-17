Глава Амурской области Василий Орлов осмотрел стройплощадку самого большого физкультурно-оздоровительного комплекса в регионе

Губернатор Василий Орлов побывал на стройплощадке спортивного комплекса в Тынде. Фото: пресс-служба правительства Амурской области

В столице БАМа Тынде строится самый большой в Амурской области физкультурно-оздоровительный комплекс. Новый спортивный центр начали возводить в прошлом году при поддержке ПАО «Газпром». В современном здании оборудуют ледовую арену, трибуны для зрителей и залы для тренировок. Стройплощадку спортивного объекта 17 ноября посетил губернатор региона Василий Орлов. «ФОК разместится на двух этажах. Общая площадь – около 7 тысяч квадратных метров. В комплексе будет работать круглогодичный каток, универсальный спортивный и тренажерные залы и отдельный зал для занятий единоборствами. Считаю, что спортивный комплекс станет отличным подарком для жителей Тынды к 50-летию со дня начала строительства БАМа, которое будем отмечать в 2024 году. Спасибо за поддержку этого проекта ПАО «Газпром». Сейчас мы ведем переговоры с компанией, чтобы построить еще два комплекса в Белогорске и Екатеринославке», - рассказал Василий Орлов. Работы на стройплощадке идут по графику. Сейчас строители занимаются сборкой и монтажом металлоконструкций. В декабре начнется сборка сэндвич панелей и установка крыши. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Тынде станет уже пятым спортивным объектом, построенным в Приамурье при поддержке ПАО «Газпром». Первый ФОК открылся в Благовещенске год назад. В августе 2022 года начал работу спортивный комплекс в Тамбовке. До конца этого года строители обещают сдать ФОК в Магдагачах и еще один в – Благовещенске.

Подпись к фото: Губернатор Василий Орлов побывал на стройплощадке спортивного комплекса в Тынде. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.