Под Донецком нашли двигатель американской ракеты HARM с истекшим гарантийным сроком Фото: Минобороны Украины

Рядом с Донецком местные жители обнаружили двигатель высокоскоростной противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM американского производства с истекшим гарантийным сроком.

По информации РИА Новости, ракета была произведена в 1991 году, а ее гарантийный срок истек 25 лет назад. Отмечается, что она не смогла поразить цель и самоуничтожилась.

В конце октября в Следственном комитете России сообщили об очередном ракетном обстреле Донецка. Тогда американская ракета HARM упала в жилом секторе, ранив мирных жителей и разрушив здание пиццерии.

Как писал сайт KP.RU, в начале ноября Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк, выпустив по городу шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов калибром 155 мм и четыре снаряда калибром 152 мм.