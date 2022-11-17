Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Киев обязан выплатить репарации за обстрел российских регионов Фото: "КП" Архив

Власти Украины будут обязаны выплатить России репарации за обстрел ее территорий, считает депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

«Если нынешний киевский режим думает, что они могут безнаказанно обстреливать Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области, то глубоко ошибаются. Настанет время, когда им придется заплатить репарации за разрушение наших регионов и сполна ответить перед законом», – заявил он в беседе с РИА Новости.

Как отметил парламентарий, ущерб, нанесенный Вооруженными силами Украины, будет обязательно подсчитан.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе участники специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций приняли резолюцию о создании реестра ущерба, причиненного Россией в рамках спецоперации Украине.

За нее проголосовали 94 страны, 14 высказались против, еще 73 воздержались. В резолюции также говорится о необходимости создания механизма для возмещения убытков Киеву со стороны Москвы.