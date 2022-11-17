Украинские власти подтвердили взрывы на инфраструктурных объектах в Днепре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два объекта критической инфраструктуры были повреждены в Днепре в четверг, 17 ноября, в результате ракетного удара. Такое заявление сделал заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Только что обстреляли Днепр. Есть несколько попаданий в два инфраструктурных объекта. Спасатели ликвидируют последствия», - написал замруководителя президентского офиса в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 17 ноября, во всех украинских областях была объявлена воздушная тревога. Первые сирены звучали в восточных и южных областях Украины рано утром, после чего объявления получили жители центральной и западной частей. Позже поступили заявления о взрывах в Одессе и Днепропетровске. Как писал сайт KP.RU, власти Одесской области также сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе.