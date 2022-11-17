Захарова поинтересовалась у главы спецслужбы MI5 количеством британских шпионов в мире Фото: Иван Макеев

Официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала заявление главы британской службы контрразведки MI5 Кена Маккаллума, что в этом году из Европы выслали 400 российских шпионов. Дипломат поинтересовалась, сколько британских шпионов разбросано по миру.

«Британская пресса же никогда не спросит Маккалума, сколько британских шпионов разбросано по миру. Кстати, сколько британских шпионов работало в британском посольстве в России до 2022 года, а сколько сейчас? Как думаете, сможет посол Британии в Москве порассуждать на эту тему так же открыто, как ее старший брат Маккалум?» – написала Мария Захарова в Telegram.

Ранее глава MI5 заявил, что из 600 российских дипломатов, высланных в 2022 году из Европы, только 400 являются «шпионами». Он не стал говорить, кем являются остальные 200 и по какой причине они были высланы. Кроме того, Маккаллум назвал российской агрессией заявления о причастности Великобритании к ЧП на «Северных потоках».