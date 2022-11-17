Глава МИД Греции отказался выйти из самолета по прибытии в Триполи и улетел обратно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Ливии в четверг, 17 ноября, заявило, что прибывший с официальным визитом в столицу страны Триполи глава внешнеполитического ведомства Греции Никос Дендиас отказался выйти из самолета, улетев обратно без объяснения причины.

В ведомстве Ливии заявили, что одобрили визит греческого министра в Триполи в четверг, 17 ноября, «несмотря на несбалансированные заявления Афин в отношении суверенитета Ливии». Отмечается, что Дендиаса утром в аэропорту ожидала лично министр иностранных дел правительства национального единства Ливии Наджля Манкуш.

«Однако произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин», - приводит РИА Новости заявление ливийского министерства, где пообещали принять соответствующие меры.

Ожидалось, что глава МИД Греции в четверг, 17 ноября, посетит Восточную Ливию, где проведет переговоры об укреплении сотрудничества.

Незадолго до этого Дендиас сообщил о планах разграничить исключительные экономические зоны между Грецией и Ливией, как только в Триполи появится избранное правительство. Греция также не признает соглашение, которое было подписано Турцией с ливийским правительством.