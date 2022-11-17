Siemens заявил о продаже всего бизнеса в России Фото: REUTERS

Немецкий промышленный концерн Siemens AG продал весь свой бизнес в России. Об этом говорится в отчете компании.

«Siemens продал весь свой бизнес финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года», – сказано в документе на сайте концерна.

Чистая прибыль Siemens за 2022 финансовый год снизилась на 40% – до 3,7 миллиарда евро, уточняется в отчете.

Напомним, в мае этого года компания объявила о сворачивании промышленной деятельности в России. Это связано с событиями на Украине, а также сложностями в работе на фоне антироссийских санкций и российских контрмер, отметили в концерне.

Позже Siemens Healthineers заявила, что продолжит свою деятельность в России, поскольку считает неправильным отказывать российским детям в лечении онкологических заболеваний.

Сайт kp.ru разбирался, что будет с поездами Siemens после ухода компании из РФ.