Сенатор Цеков: Зеленский относится к переговорам, как к балагану

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с Россией в открытом формате свидетельствует о том, что Киев в них не заинтересован, так как предлагает устроить из них балаган, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Зеленский заявил накануне, что получал сигналы от партнеров о том, что РФ хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Также он добавил, что не желает, чтобы переговоры проходили "за кулисами".

“Переговоры публично не проводятся. Сделав такое заявление и показав, что относится к ним как к балагану, Зеленский продемонстрировал, что Киев в действительности не готов к этим переговорам", - отметил Цеков.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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