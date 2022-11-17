Newsmax: Украина попыталась спровоцировать третью мировую войну

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Ведущий американской телепрограммы "The Benny Show" на канале Newsmax Бенни Джонсон обвинил Украину в попытке развязать третью мировую войну, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Украина предприняла попытку развязать третью мировую войну, когда украинская ракета ударила по стране НАТО и убила невинных жителей. Украинские лидеры лгали и обвиняли Россию… пытаясь начать третью мировую войну”, - написал Джонсон в Twitter.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.