Аналитики Bloomberg прогнозируют рецессию в России до третьего квартала 2023 Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Рецессия в России будет продолжаться до третьего квартала 2023 года, считают аналитики агентства Bloomberg.

Резкий спад экономики может начаться уже в этом квартале и продолжаться весь первый квартал следующего года, за который ВВП страны рухнет более чем на 8%. По итогам 2022 года ВВП России сократится на 3,5%, в 2023 – на 2%, сказано в сообщении.

Как отметил экономист Александр Исаков, действие антироссийских санкций спровоцирует дальнейший спад в энергетическом секторе и обрабатывающей промышленности. Кроме того, считает он, будут исчерпаны некоторые инструменты стимуляции внутреннего спроса, например неизбирательные ипотечные субсидии.

Как писал сайт KP.RU, ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российской экономике необходима структурная перестройка, поскольку экономическая ситуация в стране может ухудшиться. Кроме того, она призывала не искать пределы падения экономики РФ.