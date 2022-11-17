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НовостиПолитика17 ноября 2022 9:48

Артиллерия уничтожила скопление боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Ликвидировано более одного взвода противника
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Артиллерия уничтожила скопление боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Артиллерия уничтожила скопление боевиков ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления боевиков ВСУ на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, сообщает сегодня, 17 ноября, корреспондент РИА Новости.

"Поступили данные о скоплении живой силы противника. Цель была обработана, ориентировочно, от взвода до двух взводов. Готовили опорные пункты и маскировались. Было выявлено, что туда съезжается техника ... Вероятно, готовили опорный пункт",- уточнил РИА Новости командир подразделения реактивной артиллерии с позывным "Казань".

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили до 300 боевиков нацформирования “Черная сотня” в Краматорске. Националисты дислоцировались в здании одной из школ.

Также ранее российские силы уничтожили до тысячи боевиков ВСУ в ДНР и Николаевской области. Вооруженные силы России нанесли удары в районах населенных пунктов Березнеговатое, Константиновка и Краматорск