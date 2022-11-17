Артиллерия уничтожила скопление боевиков ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Реактивная артиллерия Южного военного округа уничтожила позиции скопления боевиков ВСУ на одном из самых тяжелых направлений Запорожской области, сообщает сегодня, 17 ноября, корреспондент РИА Новости.

"Поступили данные о скоплении живой силы противника. Цель была обработана, ориентировочно, от взвода до двух взводов. Готовили опорные пункты и маскировались. Было выявлено, что туда съезжается техника ... Вероятно, готовили опорный пункт",- уточнил РИА Новости командир подразделения реактивной артиллерии с позывным "Казань".

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили до 300 боевиков нацформирования “Черная сотня” в Краматорске. Националисты дислоцировались в здании одной из школ.

Также ранее российские силы уничтожили до тысячи боевиков ВСУ в ДНР и Николаевской области. Вооруженные силы России нанесли удары в районах населенных пунктов Березнеговатое, Константиновка и Краматорск