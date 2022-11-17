В МИД России заявили, что Москва не собирается «рубить» зерновую сделку Фото: Мария ЛЕНЦ

Россия не собирается «рубить» зерновую сделку, однако важно соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

«Ее срок истекает 18 ноября, поэтому, конечно, мы давали сигналы, что не собираемся ее «рубить». Но продлена она или нет, я не могу сказать», – сказал он в ходе брифинга.

Как отметил дипломат, существуют две части сделки: вывоз зерна из портов Украины и содействие России в беспрепятственном вывозе удобрений и продовольствия на мировые рынки.

Как писал сайт KP.RU, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней, а позже данную информацию подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

Накануне президент Турции заявил, что в рамках зерновой сделки из украинских портов вывезено 11 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции.

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