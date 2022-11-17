Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 ноября 2022 10:01

Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, корректировавшего удары ВСУ по станции

Он начал передавать информацию украинской стороне, как только военные РФ зашли на территорию ЗАЭС
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, корректировавшего удары ВСУ по станции

Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, корректировавшего удары ВСУ по станции

Фото: REUTERS

Российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты Запорожской атомной электростанции, который корректировал удары Вооруженных сил Украины по территории станции.

Задержанный рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины и сообщал места дислокации российских военнослужащих и техники в Энергодаре. Он начал передавать информацию украинской стороне, как только военные РФ зашли на территорию ЗАЭС, пишет РИА Новости.

По словам инженера, он сообщал Киеву точное место дислокации военнослужащих в Энергодаре и на станции, при этом ему приказывали докладывать не только о военных и технике, но и о находящихся на территории ЗАЭС представителей корпорации «Росатом». В ходе обстрелов ВСУ инженер сообщал представителям украинских спецслужб о точных местах попаданий снарядов, корректируя удары.

Как писал сайт KP.RU, ранее в связях с украинскими спецслужбами сознался генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов. Он передавал Киеву информацию о текущем состоянии дел на станции.