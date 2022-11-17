Спецслужбы задержали инженера ЗАЭС, корректировавшего удары ВСУ по станции Фото: REUTERS

Российские спецслужбы задержали инженера службы физической защиты Запорожской атомной электростанции, который корректировал удары Вооруженных сил Украины по территории станции.

Задержанный рассказал, что сотрудничал со спецслужбами Украины и сообщал места дислокации российских военнослужащих и техники в Энергодаре. Он начал передавать информацию украинской стороне, как только военные РФ зашли на территорию ЗАЭС, пишет РИА Новости.

По словам инженера, он сообщал Киеву точное место дислокации военнослужащих в Энергодаре и на станции, при этом ему приказывали докладывать не только о военных и технике, но и о находящихся на территории ЗАЭС представителей корпорации «Росатом». В ходе обстрелов ВСУ инженер сообщал представителям украинских спецслужб о точных местах попаданий снарядов, корректируя удары.

Как писал сайт KP.RU, ранее в связях с украинскими спецслужбами сознался генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов. Он передавал Киеву информацию о текущем состоянии дел на станции.