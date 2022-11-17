В Крыму сбили беспилотник над подстанцией «Кафа» Фото: Архив "КП"

В Крыму сбили беспилотный летательный аппарат, обломки которого упали на подстанцию «Кафа». Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«По подстанции «Кафа». Сбит беспилотник, обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 8 ноября в районе Севастополя был сбит беспилотник. Дрон сбили над акваторией Черного моря в черте города.

Ранним утром 29 октября был своершена атака беспилотников на Севастополь

Вражеские дроны были уничтожены, объекты гражданской инфраструктуры города не пострадали. Министерство обороны России сообщило, что атака беспилотников на Севастополь готовилась Киевом при участии специалистов из Великобритании. По данным Минобороны, участвовавшие во враждебном акте британцы находились в городе Очаков.