Россия направила запрос о выдаче сооснователя финансовой пирамиды Finiko, задержанного в ОАЭ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Генеральной прокуратуре России потребовали экстрадиции из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Зыгмунта Зыгмунтовича, который был сооснователем финансовой пирамиды Finiko, по уголовному делу о хищении миллиардов рублей.

«По поручению Генеральной прокуратуры РФ Зыгмунтович З.Р. объявлен в международный розыск по каналам Интерпола с целью его ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по части 3 статьи 210 УК РФ и части 4 статьи 159 УК РФ», - сказано в заявлении Генпрокуратуры.

По данным правоохранительных органов, Зыгмунтович был задержан Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому Генпрокуратура России направила в Министерство юстиции ОАЭ запрос о выдаче. Сообщается, что на данный момент запрос находится на рассмотрении в компетентных органах.

«Сабиров М.Р. и Сабиров Э.И. по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации 11 и 12 ноября также были объявлены в международный розыск, однако на текущий момент сведений об установлении их местонахождения не поступало», - отмечают в заявлении ведомства.