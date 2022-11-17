«Слушайтесь командиров, и пусть во всех воинских делах вам сопутствует удача»: мэр Омска Сергей Шелест напутствовал мобилизованных в СВО

Фото: Сергей Сапоцкий

Мэр Омска Сергей Шелест и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут напутствовали военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации на защиту российских территорий.

Торжественное мероприятие прошло на базе Омского автобронетанкового инженерного института. Помимо первых лиц города в нем приняли участие Герой России Андрей Тимошенко, представители духовенства, пожелать своим близким удачи приехали родственники и друзья мобилизованных.

«Будет непросто, но все вы люди, которые знают настоящую цену словам: Родина, честь и верность. На омской земле вы прошли этап боевого слаживания: обрели новых друзей и надежных товарищей. — Отметил Сергей Шелест в своей приветственной речи. — Постарайтесь и дальше держаться вместе, не забывайте о самодисциплине, слушайтесь командиров, и пусть во всех воинских делах вам сопутствует удача».

Фото: Сергей Сапоцкий

Также глава города пожелал участникам СВО вернуться домой живыми и невредимыми. Слова мэра поддержал и председатель Горсовета Владимир Корбут: «Сегодня нет ни одной семьи, которая бы не участвовала в специальной военной операции тем или иным образом. Каждый переживает, и все мы хотим, безусловно, победы. Желаю нашим ребятам, чтобы все вернулись домой, отстояв те завоевания, которые деды наши отцы принесли нашей Родине».

Уже сегодня военнослужащие отправятся к новым местам дислокации.