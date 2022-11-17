"Норникель" ищет альтернативные способы доставки продукции до своего предприятия в Финляндии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупнейший в мире производитель палладия и никеля «Норникель» сейчас изучает альтернативные способы доставки продукции до своего завода Harjavalta, расположенного в Финляндии. Об этом сообщил представитель компании, уточнив, что поиск новых вариантов был связан с решением финского оператора железных дорог о прекращении грузового сообщения с Россией.

«Финский оператор железных дорог VR уведомил, что принял решение до конца 2022 г. поэтапно прекратить перевозки между Россией и Финляндией», - приводит ТАСС заявление представителя компании.

По его словам, в качестве возможных вариантов рассматривают взаимодействие с другими железнодорожными операторами, в том числе морской путь.

Напомним, в апреле этого года VR Group заявила о прекращении грузового железнодорожного сообщения с Россией.

Nornickel Harjavalta стал мировым лидером в области гидрометаллургического производства никеля, производя никель в брикетах, катодах, а также кристаллизированных солях и растворах.