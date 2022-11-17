Читатели Daily Mail увидели конец гегемонии Запада в итогах саммита G20 на Бали Фото: REUTERS

Читатели британского издания The Daily Mail отреагировали на статью, посвященную итогам саммита стран G20 и его итоговой декларации.

Как отметило издание, в итоговом документе содержатся расхождения по поводу конфликта на Украине. Осторожные и детально отработанные формулировки отразили напряженность, которая наблюдалась на форуме, а также противодействие некоторых государств попыткам США и их союзников изолировать РФ.

"Вот вам самое явное доказательство: Запад и США больше не управляют миром. Нет гегемонии США, 15 новых государств планируют вступить в БРИКС, пока Байден безуспешно пытается очаровать Си Цзиньпина", – отметил Tiggyressor.

"Какой лояльности по отношению к себе требуют страны Запада? Мир сошел с ума? Запад запугивает, вторгается и разрушает, а его власть становится слабой. Это век Китая и Индии, и это правильно, поскольку на них приходится почти 30% населения планеты", - написал sucktheus.

Напомним, саммит G20 прошел на Бали 15-16 ноября 2022 года. Российскую делегацию возглавил руководитель МИД РФ Сергей Лавров. Он стал участником двух заседаниях, посвященных продовольственной и энергобезопасности, а также проблемам здравоохранения.