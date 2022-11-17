«Нафтогаз» заявил о взрывах на газодобывающих объектах Украины
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
На газодобывающих объектах Украины произошли взрывы в результате ударов со стороны Вооруженных сил России, заявили в компании «Нафтогаз Украины».
«Сегодня утром совершен массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» на востоке Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела», – сказано в Facebook компании.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы случились на предприятиях и объектах газодобычи страны.
Как писал сайт KP.RU, власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе.
В четверг, 17 ноября, во всех украинских областях объявили воздушную тревогу. Первые сирены прозвучали рано утром в восточных и южных областях Украины, после чего сообщения получили жители центральной и западной частей. Позже заявили о взрывах в Одессе и Днепропетровске.
Как писал сайт KP.RU, власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе.