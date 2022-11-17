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НовостиПолитика17 ноября 2022 10:47

«Нафтогаз» заявил о взрывах на газодобывающих объектах Украины

Утром 17 ноября был совершен массированный обстрел объектов, сообщили в компании
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
«Нафтогаз» заявил о взрывах на газодобывающих объектах Украины

«Нафтогаз» заявил о взрывах на газодобывающих объектах Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На газодобывающих объектах Украины произошли взрывы в результате ударов со стороны Вооруженных сил России, заявили в компании «Нафтогаз Украины».

«Сегодня утром совершен массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» на востоке Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела», – сказано в Facebook компании.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы случились на предприятиях и объектах газодобычи страны.

Как писал сайт KP.RU, власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе.

В четверг, 17 ноября, во всех украинских областях объявили воздушную тревогу. Первые сирены прозвучали рано утром в восточных и южных областях Украины, после чего сообщения получили жители центральной и западной частей. Позже заявили о взрывах в Одессе и Днепропетровске.

Как писал сайт KP.RU, власти Одесской области сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры в регионе.