ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, тяжело ранен один человек Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в четверг, 17 ноября, Шебекино подвергся обстрелу, предварительно, пострадал один человек, который на данный момент находится в тяжелом состоянии.

«Обстрел Шебекино. Снаряды "Града" попали в частный жилой дом. По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Девушка в тяжелом состоянии», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, в минувший вторник, Гладков заявил, что в результате вечернего обстрела города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека погибли, еще трое пострадали в результате Белгородской области.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, в четверг, 17 ноября, появилось сообщение, что российская артиллерия уничтожила скопление боевиков украинской армии на Запорожском направлении.