Слуцкий считает заявления Зеленского о переговорах игрой на публику и манипуляциями

Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о переговорах - не очень умелые манипуляции и игра на публику, реальных шагов Киев не предпринимает, сообщил РИА Новости глава комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Ранее президент Украины заявил о "сигналах" готовности России к переговорам и предложил публичный формат.

"Владимир Зеленский делает различные заявления по поводу переговоров. Но пока это не очень умелые манипуляции и игра на публику. Все эти… ходы превентивно делаются в информационном поле, чтобы снять ответственность с Киева за срыв переговоров. Реальных шагов… киевский режим пока так и не демонстрирует", - сказал агентству Слуцкий.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

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