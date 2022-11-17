Волонтеры Симферополя готовят для бойцов в зоне спецоперации домашнюю еду

Волонтеры Симферополя присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ, в рамках которой жители России поддерживают бойцов, участвующих в военной спецоперации на Украине. Для военнослужащих жители крымской столицы готовят домашнюю еду.

В Симферополе активно развивается проект «Супы и каши от мамы Маши». Его основательница – Мария Варламова – имеет 18-летний опыт в приготовлении сублиматов. Женщина 12 лет ездила в археологические экспедиции в качестве повара, а теперь отправляет свои продукты на фронт.

По словам Варламовой, она организовала кухню для приготовления еды для бойцов в начале лета этого года, когда пошли первые овощи. У себя во дворе она варила аджику, кетчуп, повидло, пекла печенье, знакомые передавали ей консервированные заготовки.

«Сейчас даже не могу вспомнить, каким образом весь мой опыт сложился в этот проект. Озвучила идею друзьям. Мы собрали деньги, закупили овощи и первую партию сушилок», – рассказала женщина.

Участники проекта отправляют бойца в зоне спецоперации около 500 продуктовых наборов еженедельно. Каждый из них сложен в вакуумную упаковку и рассчитан на один прием пищи. Все ингредиенты проходят предварительную термическую обработку и высушиваются, а для их приготовления военным достаточно залить содержимое упаковки кипятком.

Стоит отметить, что проект получил распространение и в других городах. В настоящее время к нему присоединились Москва, Ялта, Керчь, Воронеж, Новый Уренгой и города Ставропольского края.