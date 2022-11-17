В МИД РФ заявили, что США хотят нанести стратегическое поражение России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позиция США в отношении России глубоко враждебна, Вашингтон планирует нанести Москве стратегическое поражение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя результаты прошедших в ноябре выборов в конгресс в Штатах.

"В этой ситуации мы не увидим какого-либо изменения американского курса. Мы будем иметь дело по-прежнему с глубоко враждебной для нас системой… на нанесение России стратегического поражения. Недооценивать такие заявления нельзя, и, к сожалению, они разделяются, в частности, в Республиканской партии", - сказал дипломат в интервью RTVI.

Ранее автор National Interest Маркс предрек поражение США при любом исходе спецоперации РФ на Украине. Маркс отмечает, что лидеры России и Китая будут предпринимать совместные попытки сдерживания глобального лидерства США. Он допускает сближение Пекина и Москвы как стратегических союзников и обращает внимание на увеличение продаж российских энергоносителей в Индию.

Также ранее бывший американский разведчик Риттер заявил, что США потерпели поражение в борьбе против России и КНР. Эпоха американского превосходства прошла, подчеркнул он.