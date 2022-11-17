В Египте предъявили обвинения двум российским морякам судна Soy, задержанного в порту Александрия

В Египте предъявили обвинения двум российским морякам судна Soy, задержанному в порту Александрия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы Египта предъявили обвинения двум российским морякам - капитану и старшему помощнику судна Soy, задержанным ранее в порту Александрия за ввоз в страну препарата, который, согласно заявлению египетских властей, запрещен в стране.

Ранее говорилось о том, что египетские силовики отпустили содержавшихся в участке троих российских граждан, среди которых моторист, старший механик и повар судна, которые смогли в четверг, 17 ноября, вернуться в Россию. Всего на борту было пятеро россиян.

«Капитан и старпом остаются в Египте, им предъявлено обвинение», - приводит ТАСС заявление представитель морских служб.

Жена капитана судна заявила ТАСС, что ее муж имеет хроническое заболевание, поэтому в первые дни после задержания у него возникли проблемы с обеспечением необходимыми препаратами, но на данный момент проблема решена.

Экипаж Soy арестовали в Александрии 4 ноября этого года, когда в порту с судна выгрузили контейнеры, в трех из которых содержалось 28 тонн медицинского препарата «Трамадол». По заявлению египетских властей, препарат запрещен к ввозу в страну.