McDonald's закрывает на время все рестораны в Казахстане из-за ограничений в поставках Фото: REUTERS

McDonald`s объявил о временной приостановке работы всех своих ресторанов в Казахстане с пятницы, 18 ноября, из-за ограничений в местных поставках. Об этом заявила пресс-служба компании.

«McDonald`s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы», - сказано в заявлении компании.

Отмечается, что о сроках открытия McDonald`s в стране будет объявлено позже.

ТОО Food Solutions KZ работает в Казахстан более шести лет, открыв 24 ресторана, в том числе в таких города как Астана, Атырау, Алма-Ата, Костанай, Актобе, Караганда.

При этом ранее компания уже сообщала о подобной проблеме. В начале июля этого года McDonald`s также заявлял о закрытии ресторанов из-за ограничений в поставках.