НАТО согласует ответные действия на инцидент с падением ракет в Польше Фото: REUTERS

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ответные действия на происшествие с падением ракет в Польше будут скоординированы всеми участниками НАТО.

"Решение о том, что будет происходить дальше, будет принято между Польшей и всеми союзниками по НАТО, ответные действия будут согласованы", - уточнил Певкур в интервью испанскому изданию Pais, отвечая на вопрос о том, какие должны быть следующие шаги в Евросоюзе и НАТО после инцидента в Польше.

Также Певкур добавил, что сейчас рано делать выводы о произошедшем и необходимо дождаться официального подтверждения из Польши.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.

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