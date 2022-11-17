Врио главы ЛНР Пасечник заявил, что под контролем Украины находится 1% территории республики Фото: REUTERS

Под контролем Киева на данный момент находится не более 1% территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Такое заявление в четверг, 17 ноября, сделал временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, уточнив, что на сегодняшний день Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли в регионе три маленьких населенных пункта.

«Мизерная часть территории Луганской Народной Республики, то есть это населенный пункт Белогоровка - это совсем небольшое село, которое, по имеющейся у меня информации, полностью разбито, уничтожено. И еще два очень маленьких населенных пункта», - приводит РИА Новости слова врио главы ЛНР.

Пасечник также заявил, что почти вся территория республики сейчас находится под контролем Вооруженных сил (ВС) России.

По его словам, на данный момент обстановка на линии боевого соприкосновения в ЛНР сложная, но контролируемая. Как он отметил, сейчас украинская армия бросает на этом направление все имеющиеся резервы.

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