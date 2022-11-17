Путин исключил из СПЧ Сванидзе, Бабушкина, Каляпина и Винокурову Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал Указ об изменении состава Совета по правам человека (СПЧ). Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Теперь, согласно Указу, из Совета исключены Николай Сванидзе, Иван Бабушкин, Игорь Каляпин, Екатерина Винокурова. Вместо них в Совет включили ряд других лиц.

- Включить в состав Совета ...руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" в Московской области Юлию Белехову, ...президента организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Демичеву Ольгу, председателя правления "Союза писателей России" Иванова Николая, - уточняется в документе.

Как писал сайт KP.RU, военкор "Комсомолки" Александр Коц стал членом Совета по правам человека. Вместе с Александром в состав Совета включены еще ряд юристов, омбудсменов и правозащитников. В том числе и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.