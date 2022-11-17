Песков заявил, что проведение спецоперации не зависит от погодных условий Фото: пресс-служба Минобороны России

Проведение специальной военной операции на Украине не зависит от погодных условий, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Специальная военная операция продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий. Ее цели будут достигнуты», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условия мирных переговоров с Россией и заявил о готовности к диалогу. Среди них политик выделили обеспечение территориальной целостности его страны, а также возмещение убытков, понесенных в связи с конфликтом.

С 24 февраля 2022 года Вооруженные силы РФ проводят на Украине специальную военную операцию. С 10 октября российские войска начали массированные удары по украинской критической инфраструктуре. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации.

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