Песков раскрыл, как Россия способна добиваться своих целей по Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как Россия способна добиваться своих целей по Украине.

По словам пресс-секретаря российского лидера, все поставленные цели РФ по украинскому урегулированию хорошо известны, и они могут достигаться как путем переговоров, так и путем спецоперации.

- Любые переговоры имеют свою цель. Наши цели хорошо известны, и они могут достигаться или посредством спецоперации, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому, и к другому, - рассказал Песков. его слова приводит ТАСС.

Также Песков рассказал, что проведение спецоперации на Украине не зависит от погодных условий. Он также заверил, что цели ее проведения будут достигнуты.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.

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