Путин присвоил наименование «гвардейский» 23-му истребительному авиационному полку Фото: REUTERS

Президент России подписал указ о присвоении 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку наименования «гвардейский». Документ опубликован на портале правовой информации.

В указе, сказано, что звание присвоено полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Напомним, в конце октября глава государства подписал указ о присвоении наименования «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде.

23-й истребительный авиационный Таллинский полк образован в 2000 году путем слияния 60-го истребительного авиационного полка с 404-м истребительным авиационным Таллинским полком ордена Кутузова.

В декабре 2009 года полк переформирован в 6987-ю авиационную базу ВВС РФ. Позже был воссоздан, и 29 января 2018 ему официально перешло почетное наименование «Таллинский».