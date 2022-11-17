Российские войска взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы России взяли под полный контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой народной республики, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населенными пунктами Павловка и Никольское ДНР. Кроме того, активными действиями подразделений российских войск пресечены три атаки ВСУ силами до трех ротных тактических групп из районов населенных пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В результате атак подразделения Вооруженных сил Украины были остановлены и рассеяны. Украинские войска потеряли более 60 военнослужащих, два танка и шесть боевых бронированных машин, отметили в Минобороны.

Кроме того, на Купянском направлении российские войска предотвратили атаку противника в направлении населенного пункта Новоселовское в ЛНР, уничтожив до двадцати украинских военнослужащих и два бронеавтомобиля. Также украинским войскам было нанесено поражение на Красно-Лиманском направлении, где они потеряли до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля и три пикапа.

Как писал сайт KP.RU, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о тяжелых боях у Павловки. Без занятия этого села союзным силам будет затруднительно продвигаться дальше, отметил он.

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