Трутнев: Развитие сотрудничества между Дальним Востоком и провинциями Китая идёт динамично

Юрий Трутнев. Фото: пресс-служба полпреда президента РФ на Дальнем Востоке

Вице-премьер - полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев оценил развитие сотрудничества между российской стороной и провинциями Китая.

По его словам, сейчас этот процесс идёт достаточно динамично.

- Хочу сказать, что развитие сотрудничества между Дальним Востоком Российской Федерации и северо-восточными провинциями Китая идёт динамично. В 2021 году рост объёмов оборота более чем на 30%. За первое полугодие 2022 года уже более 45%. ... Во много обусловлено разворотом целого направления грузов к Китаю, в сторону Востока, - заявил Трутнев 17 ноября журналистам по итогам заседания Межправительственной комиссии по подготовке к встрече глав государств РФ и КНР.

Также российский вице-премьер акцентировал внимание на том, что для РФ особую роль играют вопросы развития трансграничной инфраструктуры.

- Мы буквально совсем недавно сдали в эксплуатацию два моста: Благовещенск – Хэйхэ и Нижнеленинское – Тунцзян. Сейчас необходимо наращивать объём перевозок по ним, - отметил Трутнев.

Политик добавил, что на заседании обсуждались и другие вопросы, среди которых вопрос Курильских островов.

- Мы туда тоже приглашает китайские компании. Там по поручению президента РФ Владимир Путина создан уникальный преференциальный режим, - подытожил полпред главы государства.