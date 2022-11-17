Двоюродные сестры Водяновой ничего не знали о рождении ее "тайной сестры" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитая российская модель Наталья Водянова спустя двадцать с лишним лет вдруг воссоединилась с сестрой. Свою версию данной истории она рассказала в интервью американским журналистам, признавшись, что когда в ее семье появилась четвертая малышка, то поняла, что всех их мама не потянет и поэтому Наталья сама предложила матери сдать маленькую Машу в детдом.

Девочку вскоре удочерили жители Северной Каролины, дав ей имя Дженнифер Бернс. Теперь девушке 22 года. Повзрослев, она решила отыскать родных в России, сдав ДНК-тест, который и привел ее к известной супермодели.

Однако поклонники тем временем сомневаются, поскольку найденная сестра очень похожа на первого фотографа супермодели Алексея Васильева, который и проложил Водяновой дорогу на главные подиумы.

Паре ни раз приписывали роман, откуда и рождается версия, Дженнифер не сестра, а дочь супермодели. «КП-Петербург» поговорил с самим Алексеем Васильевым.

«Наташа выдающаяся модель, женщина, деятель. Ее история привлекает внимание. И как мы можем лишать всех обсуждающих возможности строить догадки. Я думаю, мы не вправе их лишать этого удовольствия. Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры», - заявил он, отметив, что пока ограничится этим комментарием.

Тем временем родные Водяновой по отцовской линии говорят, что никогда не знали о существовании Маши.

«Мы лично с самой Наташей не общаемся, я маленькая еще была, когда она моделью стала. С мамой ее мы тоже связь не поддерживали. Ничего подобного про существование четвертой дочери у нее не знаем», - заявили двоюродные сестры модели.