Песков опроверг выводы США об ответственности России за инцидент в Польше

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со звучащими из США заявлениями, что РФ все равно причастна к падению в Польше обломков украинской ракеты С-300.

Как отмечали ранее американские власти они уверены в точности выводов Польши о том, что упавшая ракета была украинской, но в конечном счете возлагают ответственность за произошедшее на Россию. Комментируя это заявление, Песков предложил продолжить логическую цепочку.

"Что заявляет Вашингтон? Что если бы не было ракетных ударов России, не было бы и антиракеты С-300, которая была пущена ВСУ", - сказал представитель Кремля.

Но, по словам Пескова, "если придерживаться этой логики, то, наверное, можно отматывать ситуацию в обратную сторону".

"И тогда можно прийти к выводу, что если бы не было полного нежелания США, НАТО … обсуждать с РФ проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в военной спецоперации", - подытожил пресс-секретарь российского президента.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.

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