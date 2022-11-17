В МИД России считают, что время в конфликте играет против Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Украины увлеклись военными авантюрами, но время играет против Киева, заявил замруководителя департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников в интервью изданию Politico заявил, что считает Украину "полигоном" для испытания различных вооружений.

"Создается впечатление, что в Киеве настолько увлеклись военными авантюрами, что по-прежнему не ведают, что творят. При этом время играет против них", - сказал Нечаев на брифинге.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что никакого “Минска-3” между Россией и Украиной не будет. Он выдвинул ряд требований, которые, по его словам, позволят прекратить конфликт “справедливо, на основе Устава ООН и международного права”.

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

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