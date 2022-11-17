NYT: Крах экономики Украины угрожает будущему всей страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крах украинской экономики может стать серьезной угрозой для будущего всей страны, предупреждает старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон. Своим мнением по украинскому вопросу он поделился в статье для The New York Times.

Эксперт полагает, что текущее положении дел Киева таково, что стране придется на протяжении длительного времени зависеть от финансовой поддержки западных стран.

В 2022 году ВВП Украины, согласно прогнозам Всемирного банка, сократится на 35%, напоминает Менон. Однако ряд других экспертов пророчит еще большее снижении - до 40%.

Несмотря на то, что Национальный банк Украины надеется на возобновление экономического развития в будущем году, даже для возвращения к доконфликтному уровню ВВП потребуется много лет быстрого роста, отмечает обогреватель.

- Учитывая экономическое положение Украина отчаянно нуждается в постоянном притоке огромных сумм помощи, но этот спасательный круг может оказаться под угрозой из-за тревожных экономических тенденций на Западе, - говорится в публикации.

Накануне издание Hill сообщало, что решение организовать нападение на Крым повлечет для Украины катастрофические последствия. Журналисты отметили, что у страны как минимум не хватит для этого вертолетов и других десантных средств.

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