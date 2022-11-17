Варшава допустила украинских экспертов на место падения ракет в Польше Фото: Shutterstock

Власти Польши допустили украинских экспертов на место падения ракет в польском Пшеводуве, рассказал представитель канцелярии президента республики Якуб Кумох.

"Украинские эксперты допущены на место", – сообщил он в Twitter.

Представитель канцелярии президент Польши также поблагодарил послов США и Украины за сотрудничество. Напомним, расследование на месте падения ракет проводят польские и американские эксперты. Туда также прибыл лидер Польши Анджей Дуда.

Напомним, вечером 15 ноября в ряде польских СМИ публиковали сообщения, в которых утверждалось, что две ракеты упали на территории Польши. Как уточнила радиостанция ZET, ракеты упали на границе с Украиной в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате случившегося погибли два человека.

После этого в Минобороны РФ опровергли сообщения о падении "российских" ракет в Польше, назвав их провокацией. Там также заверили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

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