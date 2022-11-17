МИД России предупредил о шпионских прослушках в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня в Евросоюзе никто не может быть защищен от прослушивания со стороны зарубежных спецслужб, россияне, которые находятся в европейских странах, должны это учитывать, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев в ходе брифинга.

"Сложившаяся ситуация подтверждает, что сегодня в Евросоюзе никто не может быть защищен от прослушивания со стороны зарубежных спецслужб. Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или перемещающихся по странам ЕС, учитывать это при использовании информационно-коммуникационных устройств", - заявил Нечаев.

Ранее МИД РФ предупредил о разрыве дипотношений с США в случае объявления России спонсором терроризма. Если Вашингтон захочет пойти на остановку взаимодействия, Москва это переживет, заявили в ведомстве.

Также ранее МИД РФ предупредил россиян о рисках задержания в Норвегии. официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что на граждан России там фактически объявлена "охота".