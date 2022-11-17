Конгрессмен Нельс заявил, что Зеленский стал угрозой безопасности США из-за лжи о ракетах в Польше

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Американский конгрессмен Трой Нельс назвал украинского лидера Владимира Зеленского угрозой национальной безопасности США после падения снарядов ВСУ на территорию Польши.

"Ракета, убившая двух человек в Польше, вероятно, принадлежит ПВО Украины. Если Зеленский знал об этом и солгал, то самая большая угроза национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся, - это Украина, которая втягивает нас в третью мировую войну…", - отметил политик в Twitter.

Ранее Зеленский отрицал причастность украинской армии к падению двух ракет в пограничном Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два человека.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.

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