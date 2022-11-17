Der Spiegel: немецкого депутата исключат из партии из-за высокой оценки Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкого депутата Дитера Дема планируют исключить из Левой партии ФРГ за неоднократную критику НАТО и высокую оценку президента России Владимира Путина как политика, сообщила немецкая газета Der Spiegel.

В публикации говорится, что Дем также постоянно называл руководство своей собственной партии "карьеристским аппаратом связанных c БНД эгоманов".

Кроме этого, политик восхвалял Владимира Путина как выдающуюся личность, которой ни один западный государственный деятель в подметки не годится, говорится в публикации.

Ранее британцы поддержали слова российского лидера о Западе. Речь шла о том, что страны Запада перекладывают на мир ответственность за собственные ошибки в макроэкономике при помощи финансовых инструментов. По мнению Путина, страны БРИКС лидируют в выработке курса на формирование многополярной системы отношений между государствами. Вместе с тем, подчеркнул он, здесь можно рассчитывать и на многие страны Азии, Африки и Латинской Америки, которые проводят независимую политику.