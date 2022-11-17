Экстремально высоких загрязнений не зафиксировано»: развитие российско-казахстанского сотрудничества при использовании рек обсудили в Тюмени

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников ХХХ заседания Совместной Российско-Казахстанскои комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, которое проходит в Тюмени.

ЭКОНОМИКА ВОДЫ

Комиссия была создана в 1992 году в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Заседания проводятся не реже одного раза в год, поочередно на территории России и Казахстана.

Задача комиссии – совместное управление использованием и охраной трансграничных вод на основе принципов соблюдения взаимных интересов, координация решений по общим водохозяйственным проблемам. В рамках комиссии по зоне деятельности Нижне-Обского бассейнового водного управления созданы и действуют три рабочие группы по трансграничным рекам Иртыш, Ишим и Тобол.

«На территории Тюменской области Казахстан оказывает непосредственное воздействие на состояние водных ресурсов бассейна реки Ишим, или, как называют ее в Казахстане – Есиль. За период совместной работы созданы оптимальные условия прохождения весеннего половодья и наполнения водохранилищ. Мы эффективно решаем вопросы водообеспечения населения и отраслей экономики водой», – отметил глава региона.

Благодаря совместным усилиям российской и казахстанской сторон удается предотвратить повторения ситуации 2016 и 2017 годов, когда город Ишим пережил сильнейший за последние несколько десятков лет паводок, подчеркнул Александр Моор. Ежегодно достигается договоренность по режиму работы Сергеевского водохранилища.

«По результатам государственного мониторинга водных ресурсов существенного изменения качества воды не наблюдается, экстремально высоких загрязнений не зафиксировано. Все это – результат эффективного взаимодействия в рамках соглашения между Россией и Казахстаном», – заявил губернатор.

ТРАНСГРАНИЧНЫЙ ИРТЫШ

Сопредседатель Совместной комиссии с российской стороны, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадим Никаноров поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за гостеприимство и содействие в организации работы.

Сопредседатель Совместной комиссии с казахстанской стороны, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Серикалий Мукатаев подчеркнул, что современные экологические вызовы, а также постоянное увеличение спроса на водные ресурсы требуют углубления сотрудничества между Россией и Казахстаном в данной сфере.

На заседании Совместной комиссии рассмотрены вопросы проведения водоохранных мероприятий, реализации единой дорожной карты, активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек и развитию судоходства на трансграничной реке Иртыш.

Достигнута договоренность о совместных действиях для предотвращения негативных последствий весеннего паводка на территории Тюменской области. Контакты будут поддерживаться по линии Нижне-Обского БВУ, МЧС и региональных о