Гаагский суд заочно приговорил к пожизненному заключению Гиркина, Дубинского и Харченко Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гаагский суд заочно приговорил к пожизненному заключению россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. Они признанными виновными в крушении боинга MH17. Также судья Хендрик Стинхейс признал виновными в убийстве 298 пассажиров боинга.

При этом, 17 ноября суд признал невиновным россиянина Олега Пулатова по делу о крушении самолета MH17. Также он отклонил требование стороны обвинения поместить его в тюрьму.

Также судья заявил, что невозможно установить, кто именно дал команду о запуске ракеты, сбившей Боинг МН17 над Донбассом в 2014 году.

Как писал сайт KP.RU, что Россия не была допущена до расследования инцидента. Но даже несмотря на это РФ с самого начала была готова сотрудничать. Более того, Москва сама предоставляла следствию необходимую информацию, а в самой России даже были проведены моделирование ситуации и технические эксперименты. Однако многочисленные доводы со стороны РФ показались следствию неубедительными.