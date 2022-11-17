На российское посольство в Польше дважды пытались напасть 12 ноября 2022 года
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Россия потребовала от Варшавы расследовать нападения на посольство России в Польше, сообщил замруководителя департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.
"В ночь с 11 на 12 ноября 2022 года неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства бросили файеры и бутылки с горючим веществом", - уточнил он в ходе брифинга.
Также Иван Нечаев отметил, что полицейские пассивно наблюдали за ситуацией и не пытались задержать злоумышленников.
Ранее сообщалось, что на российского посла в Варшаве совершено нападение. На российского дипломата напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат.
Также сообщалось, что посольство РФ в Польше заявит протест из-за нападения на российского посла в Варшаве. В дипмиссии отметили, что "стоило обеспечить элементарный порядок".
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