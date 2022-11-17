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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 15:02

На российское посольство в Польше дважды пытались напасть 12 ноября 2022 года

Об этом сообщил замглавы департамента информации и печати МИД Иван Нечаев
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
На российское посольство в Польше дважды пытались напасть 12 ноября 2022 года

На российское посольство в Польше дважды пытались напасть 12 ноября 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия потребовала от Варшавы расследовать нападения на посольство России в Польше, сообщил замруководителя департамента информации и печати МИД Иван Нечаев.

"В ночь с 11 на 12 ноября 2022 года неизвестные лица дважды предприняли попытки нападения на нашу дипмиссию в Варшаве: через ограду посольства бросили файеры и бутылки с горючим веществом", - уточнил он в ходе брифинга.

Также Иван Нечаев отметил, что полицейские пассивно наблюдали за ситуацией и не пытались задержать злоумышленников.

Ранее сообщалось, что на российского посла в Варшаве совершено нападение. На российского дипломата напали во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат.

Также сообщалось, что посольство РФ в Польше заявит протест из-за нападения на российского посла в Варшаве. В дипмиссии отметили, что "стоило обеспечить элементарный порядок".

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