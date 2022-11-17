Зеленский пытался поговорить с Байденом после инцидента в Польше, но не смог

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский после инцидента с падением ракет в Польше просил организовать звонок с президентом США Джо Байденом, но разговор, вероятно, так и не состоялся, сообщил сегодня, 17 ноября, телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Байден и Зеленский не поговорили во вторник ночью, несмотря на запросы от украинского лидера организовать звонок... Президент (США - прим. ред.) к дню среды еще не поговорил напрямую с Зеленским", - уточняется в сообщении телеканала.

Ранее Зеленский отрицал причастность украинской армии к падению двух ракет в пограничном Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два человека.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данные указывают на непричастность России к инциденту с падением ракеты на территории Польши. Турецкий лидер отметил, что верит позиции Москвы по поводу данного вопроса.

Напомним, вечером 15 ноября, после ударов России по энергетической инфраструктуре Украины, внезапно громыхнуло в Польше. В Варшаве заявили, что две, якобы, "российские" ракеты упали на польской территории - около приграничного городка Пшеводув Люблинского воеводства.

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